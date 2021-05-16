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В мире16 мая 2021 2:38

Пентагон рассекретил дальность действия своей новой гиперзвуковой ракеты

Дальность действия оружия превысит 2775 километров
Анастасия РЫШКОВА
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Пентагон рассекретил дальность действия своего нового гиперзвукового оружия.

Пентагон рассекретил дальность действия своего нового гиперзвукового оружия.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон рассекретил дальность своей новой гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). По известным данным она превысит 2775 километров, сообщает Breaking Defense, ссылаясь на представителя штаб-квартиры министерства обороны США.

Так, наведение может быть осуществлено на цели в России и Китае, что станет «кошмаром» для последнего. Также допускается размещение таких вооружений в Европе.

Летом 2020 года армия США в ходе онлайн-брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Согласно открытым данным, глайдер биконической конструкции C-HGB в качестве боевого оснащения получат перспективные американские гиперзвуковые ракеты LRHW армии, CPS ВМС и Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) Военно-воздушных сил США.

Первым двум ускорение придает твердотопливный носитель средней дальности All-Up Round (AUR). При этом в Пентагоне ранее отмечали, что C-HGB способна к маневренности несмотря на высокую скорость, составляющую не менее 6100 километров в час.