Компания SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания SpaceX осуществила в субботу, 15 мая, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний - Tyvak и Capella Space. Трансляция запуска ракеты велась на сайте SpaceX.

Старт в 18:56 (01:56 мск 16 мая) был произведен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

Первая ступень ракеты-носителя SpaceX ранее использовалась при семи запусках. Специалисты и в этот раз планируют вернуть ее Землю. По расчетам через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно должна бла опуститься на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане.

Ранее было сказано, что многоразовая ступень позволяет компании сокращать расходы на каждый последующий запуск.

Сеть Starlink обеспечивает доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите множества малых аппаратов массой до 500 кг. Так, 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся компании Илона Маска в $10 млрд.