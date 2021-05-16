Посол Чехии прокомментировал включение страны в список недружественных стран РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что не знает, как решение России о включении государства в список недружественных стран может отразиться на деятельности возглавляемого им дипломатического представительства.

"Будем ждать российскую реакцию. Они (российская сторона. — Прим. ред.) должны нам, собственно, объяснить, что в практической деятельности посольства и генеральных консульств (Чехии в России. — Прим. ред.) в будущем это (внесение в список недружественных стран. — Прим. ред.) должно означать", — сказал Пивонька Чешскому радио.

Напомним, что на этой неделе правительство России внесло Чехию в список недружественных стран. В список также попали и США.

В последнее время отношения Москвы и Праги обострились. В апреле этого года Чехия обвинила 18 российских дипломатов в работе на спецслужбы и выслала их из страны. Позднее чешские власти заявили о причастности Москвы к Взрывам в Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД РФ отметила, что Праге потребовалось семь лет, чтобы сформулировать обвинения. Она назвала действия западных коллег необоснованными и абсурдными. Россия применила в отношении дипломатов Чехии зеркальные меры.