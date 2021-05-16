Telegram заблокировал канал движения ХАМАС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджер Telegram в ночь с 15 на 16 мая заблокировал официальный канал военного крыла палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама".

Канал "Бригады Иззеддина аль-Кассама", в котором было более 176 тысячам подписчиков, стал недоступен в 00.30 по Москве.

"Этот канал не может быть показан из-за нарушения правил пользования сервисом", - такое сообщение закреплено вместо содержания канала.

Ранее движение использовало мессенджер для оповещения о своих планах и уже осуществленных боевых операциях.

Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной обострился 10 мая. За этот период из сектора Газа по израильской территории было выпущено 2,8 тысячи ракет. Из них около 430 упали внутри сектора Газа.

Согласно последней информации, в Израиле в результате военных действий погибли восемь гражданских и один военный.

Число жертв в Палестине в результате сотни ударов со стороны Израиля достигло 145 человек, среди них 41 ребенок.