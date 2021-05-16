Раскрыт способ разоблачения телефонных мошенников одной фразой

Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как разоблачить телефонных мошенников рассказал бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов. Он раскрыл приемы, которые помогут российским гражданам защитить свои личные данные.

По словам специалиста, если во время звонка собеседник представился вам сотрудником правоохранительных органов, то прежде чем давать конфиденциальную информацию, нужно уточнить у него его ФИО, звание, должность, мобильный телефон и номер кабинета.

"После этого обычно мошенники сворачивают разговор", – сказал Игнатов радио Sputnik.

Также можно попросить мошенника прислать официальную повестку.

"Если она придет, то уже можно будет явиться, куда указано", – объяснил бывший оперативник.

Он подчеркнул, что в разговоре мошенники могут быть чрезмерно настойчивыми и манипулировать чувством вины, настаивая на том, что дело не терпит отлагательств. В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона.

"Если это действительно представитель правоохранительных органов, то у него должно быть рабочее место, куда он может пригласить вас для беседы", – сказал Игнатов.