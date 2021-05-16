В Госдуме назвали "потрясающей" реакцию Европы по Медведчуку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал "бездействие" и молчание по поводу ситуации вокруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно - потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, "внутреннее дело Киева". Если кого-то там Россия якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает, мировое сообщество просто выпрыгивает из штанов", - сказал Слуцкий во время программы "Соловьев Live".

Глава комитета Госдумы выразил мнение, что процесс против главы парламентской партии в Киеве ведется "совершенно под надуманным предлогом". Слуцкий считает, что Медведчук стал для некоторых слишком неудобным.

"Надо нанести ему оглушительный щелбан, чтобы он подумал. Вот что происходит", - сказал Слуцкий.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Виктор Медведчук и его соратник по партии Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

В результате слушания 13 мая Киевский суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест. Ему полагается сдать все загранпаспорта и носить электронный браслет. Сам Медведчук считает обвинения политической расправой. При этом он заявил о готовности принимать участие во всех следственных мероприятиях. Медведчук выразил готовность добиваться справедливого решения для себя и для всех украинских избирателей.

Ранее Виктора Медведчука обвинили в организации и контроле за референдумом в Крыму в 2014 году.