Участники Евровидения поддержали песню Манижи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники Евровидения-2021 из Хорватии и Австралии поддержали представительницу России певицу Манижу, выступающую на песенном конкурсе с песней "Russian Woman".

В интервью на YouTube-канале Евровидения участница от Хорватии Альбина заявила, что готова отдать двенадцать баллов (максимум - прим.ред) — за российскую исполнительницу.

"Мне нравится Манижа. Она очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя. У ее песни отличный посыл — это очень важно в этом контексте: "Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену", — сказала Альбина.

Российскую исполнительницу поддержала и австралийская артистка Монтень. Певица назвала Манижу своим фаворитом на конкурсе. Она также хочет отдать свои 12 балов нашей конкурсантке. При этом в прошлом году певица сделала свой выбор в пользу артистов из Исландии.

"Это трудный выбор, потому что мне по-прежнему нравится Исландия, но в этом году я отдам свой голос за Манижу из России. Я восхищаюсь ею. Она великолепна", — сказала Монтень.

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.