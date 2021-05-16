МИД Китая: Пекин поддержит Палестину и поможет урегулированию конфликта с Израилем

В МИД Китая заявили, что Пекин поддержит Палестину и поможет урегулированию конфликта с Израилем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И во время телефонных переговоров с пакистанским коллегой заявил, что Пекин намерен поддержать Палестину и поможет урегулировать конфликт с Израилем.

- Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем справедливого политического диалога, — сказал Ван И.

Он добавил, что китайское правительство надеется на конструктивную роль Совета Безопасности ООН и считает, что концепция двух государств для двух народов может обеспечить выход из конфликта.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус во время онлайн-брифинга заявил, что высотное здание в Газе, пораженное ВВС Израиля, использовалось ХАМАС в военных и разведывательных целях. Он отметил, что это вовсе не "медиабашня", как заявляли некоторе СМИ.