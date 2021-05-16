Вторую партию вакцины "Спутник V" доставили в Индию

В Индию доставили вторую партию вакцины "Спутник V" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посол РФ в Индии Николай Кудашев сообщил, что вторую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" доставили в индийской город Хайдарабад.

- Вторая партия "Спутника V" сегодня доставлена в Хайдарабад. Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед, — рассказал журналистам Кудашев.

Индию потряс "коронавирусный шторм". Об этом после выявления рекордного числа заражений коронавирусом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в выступлении перед согражданами. В стране за сутки выявляют более 300 тысяч новых случаев заражения.

14 мая в индийском городе Хайдарабад началась вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Каждая доза вакцины будет стоить в Индии без учёта 5% налога 948 рупий - 12,8 доллара. Цена снизится после начала производства в стране.