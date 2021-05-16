Пушков раскритиковал Зеленского за слова о том, что "Украина — центр Европы"

Алексей Пушков раскритиковал Владимира Зеленского за слова о том, что "Украина — центр Европы" Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за слова о том, что Украина является "центром Европы".

Ранее Зеленский написал у себя в Twitter, что Украина — центр и сердце Европы по географии, духу, ценностям и устремлениям.

- У Зеленского, как всегда, каша. Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она — ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму? — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что слова Зеленского — это "пустозвонство". По мнению сенатора, украинский лидер "совсем перебрал", если считает Украину центром Европы.

Ранее Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о необходимости вступлении Киева в Североатлантический альянс, отметив, что такие действия станут шагом к его окончательной утрате Донбасса. Пушков заявил, что сегодня в Киеве "слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи", однако, по его словам, Североатлантический альянс не сможет вернуть им Донбасс.