Пять человек пострадали во время стрельбы в Нью-Йорке

В Нью-Йорке пять человек пострадали в результате стрельбы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Минимум пять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что стрельба произошла в 21.00 по местному времени в субботу, 15 мая. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, где обнаружили одного из раненых, остальные самостоятельно направились в ближайший госпиталь.

Предполагается, что жизням раненных ничего не угрожает. Информации о мотивах стрельбы и подозреваемых пока нет.

Вечером в четверг, 13 мая, в американском городе Провиденс (штат Род-Айленд) неизвестные открыли огонь по людям, в результате ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере девять человек. По данным правоохранительных органов города, стрельба произошла около 19.00 по местному времени (03.00 мск), все пострадавшие – молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет, они доставлены в больницу.