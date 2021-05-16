Юрист перечислила малоизвестные бесплатные медицинские услуги

Юрист назвала малоизвестные бесплатные медицинские услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юрист Ирина Гриценко назвала малоизвестные бесплатные медицинские услуги, за которые россиянам часто приходится платить.

По словам специалиста в ОМС входит удаление зубов, анестезия при хирургических манипуляциях или в стоматологии, физиопроцедуры, массаж независимо от возраста, лечение депрессии и прочее.

- Если вам отказывают в подобных процедурах при наличии полиса ОМС стоит обратиться к заведующему отделением, если это не поможет, то написать жалобу на имя главного врача. Также вы можете обращаться в страховую, территориальный Департамент здравоохранения и прокуратуру, — приводит слова Гриценко агентство "Прайм".

Ранее юрист Ольга Кутузова рассказала, можно ли вернуть деньги за платный тест на коронавирус. Юрист сообщила, что возврат денег возможен. Достаточно предъявить медицинский полис ОМС, так как это предусмотрено положениями Федерального закона № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья». Нормативно-правовой акт гласит, что у граждан РФ есть право на получение бесплатных медицинских услуг.