Последние новости на утро 16 мая 2021: Израиль разрушил здание с офисами международных СМИ в Газе Фото: REUTERS

Последние новости на утро 16 мая 2021 года. Израиль нанес удар четырьмя ракетами по одиннадцатиэтажному зданию в Газе. В нем располагаются офисы нескольких мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании. После попадания четырех ракет здание полностью разрушилось. Израильская армия объяснила атаку тем, что в помещении с офисами и апартаментами группировка ХАМАС разместила военную технику, используя сотрудников организаций как "живой щит".

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян, что на следующей неделе после жары последует похолодание. Ночные температуры опустятся до 10 градусов, а дневные с большей вероятностью до 15.

Оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов раскрыл приемы, которые помогут россиянам раскрыть мошенников. По словам специалиста, если во время звонка собеседник представился вам сотрудником правоохранительных органов, то прежде чем давать конфиденциальную информацию, нужно уточнить у него его ФИО, звание, должность, мобильный телефон и номер кабинета. Зачастую после этого мошенники кладут трубку.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что создание списка недружественных стран для России необоснованно. Он призвал Москву пересмотреть свое решение, чтобы избежать ухудшения отношений между ЕС и РФ.

Посол РФ в Индии Николай Кудашев сообщил, что вторую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" доставили в индийской город Хайдарабад.Борьба против коронавируса является важнейшим направлением сотрудничества России и Индии, отметил он.

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что не знает, как решение России о включении государства в список недружественных стран может отразиться на деятельности возглавляемого им дипломатического представительства.