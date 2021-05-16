Умер журналист Дэймон Уивер, взявший интервью у Обамы в 11 лет

Умер журналист, в 11 лет взявший интервью у Обамы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Дэймон Уивер, в 11 лет взявший интервью у президента Соединенных Штатов Америки, скончался в возрасте 23 лет.

Как пишет газета Palm Beach Post, о смерти мужчины сообщила его сестра, он скончался 1 мая естественной смертью. В августе 2009 года будучи учеником начальной школы Уивер взял интервью у Барака Обамы. Разговор длился около 10 минут, за это время мальчик задал 12 вопросов. В основном он спрашивал об образовании и школе.

Это был не первый раз, когда Уивер брал интервью у известных личностей. Мальчик разговаривал с тогдашним вице-президентом Джо Байденом, популярной телеведущей Опрой Уинфри и баскетболистом Дуэйном Уэйдом.

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