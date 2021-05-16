Израиль заявил об ударе по домам и офисам членов ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля заявила об ударе по домам и офисам членов ХАМАС Фото: REUTERS

Израильская армия заявила, что нанесла удар по домам и офисам членов ХАМАС. Всего авиация Израиля нанесла удар по более чем 90 целям.

- Среди атакованных целей были дома председателя политического бюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата Мухаммада Синвара, который отвечает за снабжение организации в Хан-Юнисе, — говорится в сообщении армии.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Ранее в секторе Газа авиация Израиля уничтожила 11-этажное здание "Аль-Джаля", где располагались офисы ряда мировых СМИ и жилые апартаменты. Позднее официальный представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что высотное здание в Газе использовалось ХАМАС в военных целях.