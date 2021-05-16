Александр Овечкин стал третьим левым нападающим по количеству очков за всю историю плей-офф НХЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал третьим левым нападающим по количеству очков за всю историю плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он отметился голевой передачей в матче против "Бостон Брюинз", где его команда победила со счетом 3:2. Таким образом, россиянин набрал 132-е очко за всю карьеру в плей-офф НХЛ, догнав финна Эсу Тикканена. На первом месте идет канадец Брайан Пропп, набравший 148 очков. Второе место занимает канадец Брэндан Шэнахан.

- Овечкин был вовлечён в игру с первой же смены. Он играл в силовой хоккей, контролировал шайбу, действовал комбинационно. Он явно переключил передачу на матчи плей-офф и сегодня был очень заметен и эффективен, — прокомментировал игру Овечкина главный тренер "Кэпиталз" Питер Лавиолетт.

Ранее Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов на выезде. В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз» российский форвард забросил свою 363-ю шайбу в выездных встречах за карьеру, превзойдя достижение Стива Айзермана, который ранее занимал второе место по данному показателю.