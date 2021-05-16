Представители Израиля и Палестины примут участие во встрече Совета Безопасности ООН

Представители Израиля и Палестины примут участие во встрече СБ ООН Фото: REUTERS

Представители Израиля и Палестины выступят на открытом заседании Совета Безопасности ООН. Кроме того, выступит генсек организации Антониу Гутерриш.

- В заседании, помимо 15 стран - членов СБ, примут участие представители Палестины, Израиля, а также ряда региональных стран, включая Иорданию и Египет, — приводит слова своего источника ТАСС.

Заседание станет третьим по вопросу палестино-израильского урегулирования, однако впервые оно пройдет при участии двух сторон конфликта.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Чуть ранее израильская армия заявила, что нанесла удар по домам и офисам членов ХАМАС. Всего авиация Израиля нанесла удар по более чем 90 целям. Среди них — дом председателя политбюро ХАМАС.