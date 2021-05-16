В США при сходе поезда с рельсов произошла утечка соляной кислоты

В США произошла утечка соляной кислоте при сходе поезда с рельсов

В городе Альберт-Ли, штат Миннесота, при сходе поезда с рельсов произошла утечка соляной кислоты. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.

- Примерно в 13:45 около 28 вагонов поезда компании Union Pacific сошли с рельсов <...> в Альберт-Ли. Персонал поезда не пострадал, причины инцидента выясняются, — гласит сообщение компании.

В результате инцидента произошла утечка соляной кислоты, которую перевозил поезд. Риска воздействия кислоты на человек через воздух нет, однако местным жителям рекомендовано не приближаться к месту происшествия.

Ранее в египетской провинции Шаркия на севере страны 15 человек пострадали при сходе поезда с рельсов. Состав ехал из города эз-Заказик в египетскую столицу Каир, состав сошел с рельсов рядом со станцией города Минья эль-Камх. Отмечается, что авария произошла из-за того, что на одном пути в разных направлениях двигались два состава.