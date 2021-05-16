Александр Мясников рассказал о неочевидной ошибке при измерении давления Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил об отсутствии необходимости частого измерения давления в течение дня.

- Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 (миллиметров ртутного столба) — это, конечно, гипертония, требующая лечения, — сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников отметил, что давление ночью должно быть ниже, чем днем. Он посоветовал принимать таблетки от гипертонии перед сном.

Ранее Александр Мясников рассказал, что мигрень вместе со странным предчувствием может стать симптомом скорого инсульта. Также врач напомнил о факторах, повышающих риск инсульта. Это лишний вес, повышенный уровень сахара и холестерина в крови, артериальная гипертония.