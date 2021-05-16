На фасад здания Госдумы вернули букву "А"

На здание Государственной думы вернули букву "А". Фото: БАРАНОВ Илья/ ТАСС

На фасад здания Государственной думы на Охотном ряду вернули букву "А". Таким образом, надпись "Государственная дума" полностью восстановлена.

Как писал ранее kp.ru, из-за сильного ветра и грозы в Москве 15 мая 2021 буква сначала повисла, а затем упала на землю. Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова подтвердила, что букву в надписи "Государственная дума" сдуло ветром, и в ближайшее время её вернут на место. Она также уточнила, что необходимых специалистов уже вызвали, чтобы исправить фасад здания.

15 мая МЧС сообщало, что Москву ожидает гроза, град и порывистый ветер. Спасатели советовали жителям и гостям столицы значительно снизить скорость движения на дорогах, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, напоминают, что во время такой погоды не рекомендуется парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций.