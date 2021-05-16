В ГИБДД придумали новый способ ловить нарушителей

В ГИБДД рассказали о новом способе ловить нарушителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Российские автоинспекторы стали выявлять нарушителей с помощью специального мобильного приложения. Об этом сообщает сайт ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Приложение позволяет быстро получать уведомление о том, что перекресток пересек водитель без прав или незарегистрированной в ГИБДД машиной. После этого нарушителя останавливают, проверяют документы и сверяют информацию с базами данных Госавтоинспекции.

В Екатеринбург благодаря новинке уже удалось задержать несколько нарушителей.

Ранее в Госавтоинспекции внесли разъяснения и уточнения в новые правила регистрации автомобилей в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Как отметили в пресс-службе дорожного ведомства, как и прежде, осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств будет ГИБДД, а сотрудники МФЦ смогут лишь принимать и выдавать документы и регистрационные знаки на авто.