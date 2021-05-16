Опрос: каждый пятый россиянин готов привиться от COVID-19 для поездки за границу

Каждый пятый россиянин готов привиться от COVID-19 для поездки за границу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России каждый пятый гражданин готов сделать прививку от коронавирусной инфекции, если это будет единственной возможностью выехать за границу. Об этом сообщают итоги исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет, не сделавших прививку от коронавируса.

- Двадцать процентов не привитых от коронавируса граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае, — приводит текст исследования РИА Новости.

42% респондентов не готовы прививаться ни при каких условиях. Еще 20% затруднились ответить. При этом мужчины чаще женщин готовы вакцинироваться для поездки за границу.

Ранее опрос показал, что из-за пандемии коронавируса 19% россиян вынуждены были отказаться от встреч и неформального общения с коллегами вне работы. Из-за опасения подхватить инфекцию в баре или ресторане многие сотрудники решили временно прекратить посиделки с товарищами по службе. При этом каждый третий участник опроса отметил, что пандемия никак не повлияла на его общение с коллегами, и неформальное общение в коллективе продолжается до сих пор.