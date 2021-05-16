Власти Татарстана готовят список работников школы в Казани, проявивших героизм при стрельбе

Татарстанские власти готовят список работников казанской школы, проявивших героизм при стрельбе . Фото: АЛЕЕВ Егор/ТАСС

Татарстанские власти готовят список работников школы № 175 в Казани, проявивших героизм во время стрельбы. Об сообщила пресс-служба минобрнауки республики.

- Список пока не готов. На сайте нашем, в соцсетях мы разместим эти списки в ближайшее время. Это не так просто, надо никого не забыть, никого не обидеть, — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из своего ружья в гимназии № 175 в Казани. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали еще 23 человека.

Ранее президент России Владимир Путин особо отметил мужество учителей и сотрудников гимназии в Казани, спасавших детей во время стрельбы, и поручил представить их к наградам. Как отметил российский лидер, все сотрудники гимназии в Казани, где произошла стрельба, действовали героически, в высшей степени профессионально, закрывая собой детей. Сам инцидент глава государства назвал страшной бедой и варварским преступлением.

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