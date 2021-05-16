С начала мая в Москве выпало 120% месячной нормы осадков

В мае за первые две недели в Москве выпало 120% месячной нормы осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что с начала мая в столице России выпало 120% месячной нормы осадков.

- Выпал 61 миллиметр осадков, значит 120% месячной нормы за половину месяца. В ближайшую десятидневку может выпасть ещё 25 миллиметров, и тогда эта отметка поднимется до 86 миллиметров, это 170% от месячной нормы. Май в этом году влажный, — приводит слова Тишковца РИА Новости.

Кроме того, в субботу, 15 мая, столица впервые пересекла температурную черту в 25 градусов. Тогда температура воздуха была плюс 26,2 градуса.

15 мая москвичей предупредили о грозе, граде и порывистом ветре. Спасатели советовали жителям и гостям столицы значительно снизить скорость движения на дорогах, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, во время такой погоды не рекомендуется парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций.