В Европарламенте озвучили пять принципов для ведения дел с Россией

Европарламент сформулировал основные принципы отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет по международным отношениям Европейского парламента сформулировал основные принципы выстраивания отношений с Россией.

Как пишет RT, принцип "поддержки демократии" предполагает борьбу с "русскоязычной пропагандой". Для этого Евросоюзу предложено создать телеканал с круглосуточным вещанием.

Также руководству Евросоюза рекомендуется признать нелегитимность нового состава Государственной думы, если выборы в сентябре будут признаны фальсифицированными.

Кроме того, предложено рассказывать России о положительных сторонах демократического преобразования. В частности, об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.

Еще один пункт посвящен "сдерживанию российской агрессии". Евросоюзу предлагается объединиться с НАТО и другими партнерами для дальнейшего давления на Москву, чтобы заставить ее вернуть "оккупированные территории восточных государств — соседей ЕС".

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что создание списка недружественных стран для России необоснованно. Он призвал Россию пересмотреть свое решение, чтобы не ухудшать отношения между сторонами.