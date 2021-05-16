По делу о краже из "самолета судного дня" назначены новые экспертизы

Новые экспертизы назначили по делу о краже из "самолета судного дня" Фото: Минобороны РФ

Следствие назначило новые экспертизы по делу о краже оборудования из грузового отсека "самолета судного дня" Ил-80. Об этом рассказала адвокат обвиняемого Ольга Бояркина.

- Назначены дополнительные экспертизы по делу, в ходе которых будут исследованы вещественные доказательства, которые были изъяты на месте преступления, — приводит слова Бояркиной ТАСС.

Она добавила, что ранее изъятые следы с места преступления оказались не ее подзащитного Жоры Хачунца, которого обвиняют в краже.

7 декабря 2020 года появилось сообщение, что неизвестные обокрали находившийся на аэродроме «Таганрог-Южный» Ил-80, и похитили 30 радиостанций в лайнере, который находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. По данному факту открыто уголовное производство. Позже в Кремле сообщили, что предпримут соответствующие меры, чтобы такого не повторилось.