Правительство РФ утвердило положение о единой платформе управления данными

Михаил Мишустин утвердил положение о единой платформе управления данными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе управления данными. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- Ее основная задача — улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг, — гласит сообщение пресс-службы.

Платформа должна заработать до конца года. Предполагается, что она объединит информацию из различных госсистем, баз и реестров. В частности, Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о начале работы единого реестра видов контроля с 1 июля текущего года. Единый реестр сформирует набор данных, которые будут использовать разные информационные системы, в том числе Единый реестр контрольных мероприятий и информационные системы российских ведомств. Эта совокупность информации о контроле будет единообразной.