174 человека погибли при обстреле сектора Газа Израилем

При обстреле сектора Газа Израилем погибли 174 человек Фото: REUTERS

В министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что при обстреле анклава израильской армией погибли 174 человека, среди которых 47 детей.

- 174 погибших, в том числе 47 детей и 29 женщин, 1200 человек получили различные ранения, — гласит сообщение ведомства.

Сообщается, что число жертв и пострадавших может вырасти, так как бригады скорой помощи все еще ведут поиски под завалами зданий в Газе.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Ранее появилась информация, что представители Израиля и Палестины выступят на открытом заседании Совета Безопасности ООН. Кроме того, выступит генсек организации Антониу Гутерриш. Заседание станет третьим по вопросу палестино-израильского урегулирования, однако впервые оно пройдет при участии двух сторон конфликта.