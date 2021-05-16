Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире16 мая 2021 12:00

174 человека погибли при обстреле сектора Газа Израилем

Еще около 1200 граждан пострадали
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
При обстреле сектора Газа Израилем погибли 174 человек

При обстреле сектора Газа Израилем погибли 174 человек

Фото: REUTERS

В министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что при обстреле анклава израильской армией погибли 174 человека, среди которых 47 детей.

- 174 погибших, в том числе 47 детей и 29 женщин, 1200 человек получили различные ранения, — гласит сообщение ведомства.

Сообщается, что число жертв и пострадавших может вырасти, так как бригады скорой помощи все еще ведут поиски под завалами зданий в Газе.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Ранее появилась информация, что представители Израиля и Палестины выступят на открытом заседании Совета Безопасности ООН. Кроме того, выступит генсек организации Антониу Гутерриш. Заседание станет третьим по вопросу палестино-израильского урегулирования, однако впервые оно пройдет при участии двух сторон конфликта.