В России выявили 8554 новых случаев заражения коронавирусом 16 мая 2021 года

В России выявили 8554 новых случая COVID-19 16 мая 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекции сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 8554 новых случая COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 940 245.

Лидером по заболеваемости стала Москва, где зафиксировали 2789 за сутки. На втором месте идет Санкт-Петербург — 767. На третьем — Московская область (672).

Также от болезни вылечилось 8573 человека. Всего выздоровели 4 556 073 пациента.

Кроме того, от коронавируса скончался 391 человек. Общее число жертв вируса с начала пандемии достигло 115 871.

Напомним, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной в России и Москве в пятницу, 14 мая, стало максимальным за последние несколько месяцев. Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 84 российских регионах. По России зафиксировали 9 462 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимум с 20 марта текущего.