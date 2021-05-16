Мурашко: нужно прививаться, а не ждать третьей волны коронавируса

Михаил Мурашко заявил, что надо прививаться, а не ждать третьей волны коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян прививаться от коронавирусной инфекции, а не ждать третьей волны.

- Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется, этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, "авось" в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов, — сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения заявили, что вакцинация россиян в возрасте от 60 лет является приоритетом для ведомства. Это связано с тем, что пожилые люди чаще страдают от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Также у них высок риск развития осложнений. Также Михаил Мурашко сообщал, что 46% привитых россиян — граждане от 60 лет. Он добавил, что людям такого возраста необходимо прививаться.