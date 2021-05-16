Чорлука выведет в качестве капитана "Локомотив" в своей последней игре за команду

Ведран Чорлука - капитан "Локо" в матче с "Уралом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 16 мая, московский "Локомотив" проведет на своем поле последний матч в сезоне. Команда Марко Николича встретится с екатеринбургским "Уралом". Уже известен стартовый состав хозяев поля.

С капитанской повязкой "Локомотив" на поле в этой игре выведет хорватский защитник Ведран Чорлука. Для него эта встреча - последняя за московский клуб, поскольку его контракт завершается. В атаке у хозяев - пара форвардов Смолов и Камано.

Стартовый состав "Локомотива" на игру против "Урала": Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Сильянов, Куликов, Магкеев, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

Запасные: Коченков, Худяков, Лысцов, Черный, Живоглядов, Мурило, Петухов, Титков, Миранчук, Лисакович, Эдер.

«Урал» начнет игру в таком составе: Годзюр, Герасимов, Страндберг, Адамов, Подберёзкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.

Запасные у гостей на матч: Баклов, Кулаков, Кузьмичёв, Евсеев, Магомадов, Эль Кабир, Мишкич, Ибрахимай, Погребняк, Панюков, Максименко.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Урал". Старт поединка намечен на 14.00 по московскому времени.