Израиль ударил по дому командира ХАМАС в секторе Газа

Израильский истребитель ударил по дому командира батальона ХАМАС в секторе Газа Фото: REUTERS

Истребитель Израиля нанес удар по дому командира батальона "Джебалия" радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.

- Некоторое время назад истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона "Джебалия" террористической организации ХАМАС, — гласит сообщение военных.

Также отмечается, что это здание использовалось в "террористических целях".

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Ранее в министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что при обстреле анклава израильской армией погибли 174 человека, среди которых 47 детей. Сообщается, что число жертв и пострадавших может вырасти, так как бригады скорой помощи все еще ведут поиски под завалами зданий в Газе.