Израиль ударил по военным целям в штабе разведки ХАМАС в секторе Газа

Израильские истребители ударили по военным целям в штабе разведки ХАМАС в секторе Газа Фото: REUTERS

Истребители израильской армии нанесли удары по военным целям в штабе разведки ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

- Истребители нанесли удары по военным объектам в штабе разведки террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа, — гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Ранее истребитель Израиля нанес удар по дому командира батальона "Джебалия" радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Также отмечается, что это здание использовалось в "террористических целях". Кроме того, в министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что при обстреле анклава израильской армией погибли 174 человека, среди которых 47 детей.