Израиль уничтожил здание министерства труда сектора Газа

Израильская армия уничтожила здание министерства труда сектора Газа Фото: REUTERS

После обстрела ВВС Израиля было разрушено здание министерства труда сектора Газа. Также повреждено здание министерства социального развития. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства Газа Саляма Мааруф.

- Израильские военные самолеты сегодня утром обстреляли министерства труда и социального развития, которые располагаются в центре города Газа. В результате обстрела здание министерств труда полностью разрушено, зданию министерства социального развития, его складским помещениям, а также прилегающему к нему зданиям нанесен существенный ущерб, — написал он у себя в Facebook.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Ранее истребители израильской армии нанесли удары по военным целям в штабе разведки ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.