Опрос: большинство японцев выступило за отмену Олимпиады в Токио

Большинство японцев выступило за отмену Олимпиады в Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 60% жителей Японии выступили за отмену Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Об этом свидетельствуют итоги исследования агентства Киодо.

Только 12,6% респондентов выступили за проведение Игр, но с ограничением числа зрителей. Еще 25,2% высказались за проведение мероприятия, но при пустых трибунах.

Японцы, как правило, выступают против проведения Олимпиады. Это вызвано низкими темпами вакцинации населения от коронавирусной инфекции и резким ростом числа заболевших.

Ранее министр по делам Окинавы и "северных территорий" Японии Таро Коно, который ранее возглавлял Минобороны страны и МИД, а теперь отвечает за вакцинацию населения, не исключил, что летняя Олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса может пройти при пустых трибунах – без зрителей.Между тем, генеральный секретарь правящей японкой Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи сообщил, что рассматривается также вариант переноса Олимпиады или и вовсе отмены Игр.