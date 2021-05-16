Десять израильтян погибли с начала обострения конфликта с Палестиной

В Израиле назвали число погибших с начала обострения конфликта с Палестиной Фото: REUTERS

Командующий службы тыла армии Израиля генерал Ори Гордин сообщил, что с начала обострения конфликта с Палестиной погибли десять человек.

- Десять человек погибли, я не знаю точного количества, но около 50 серьезно ранены и сотни человек пострадали за нынешний раунд эскалации, — сказал Гордин на брифинге для журналистов.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Ранее в министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что при обстреле анклава израильской армией погибли 174 человека, среди которых 47 детей. Сообщается, что число жертв и пострадавших может вырасти, так как бригады скорой помощи все еще ведут поиски под завалами зданий в Газе.