Бывшая советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство

Экс-советница Рональда Рейгана попросила у Владимира Путина российское гражданство. Фото: Ronald Raegan Presidental library and museum

Экс-советница 40-го президента США Рональда Рейгана и бывшая сотрудница Госдепа Сюзанна Масси попросила у российского лидера Владимира Путина гражданство РФ.

- Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня, — сказала Масси в эфире телеканала НТВ.

Она отметила, что много лет посвятила сближению россиян и американцев, и хочет остаться в России для продолжения своего дела. Масси призналась, что выступает против Соединенных Штатов Америки и знает, что на родине ее будут считает предателем.

В 2018 году французский продюсер и актер Ален Депардье заявил, что готов последовать примеру своего брата Жерара и стать гражданином России, если ему поступит такое предложение. Ален Депардье также отметил, что осознает вероятность наложения на него санкций за его визит в Крым.