В Черкизово завершился первый тайм матча "Локомотив" - "Урал". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве завершился первый тайм матча "Локомотив" - "Урал" (Екатеринбург). Пока что голов в этом поединке нет - счет 0:0. В этой встрече решается очень многое. Ведь в случае победы "Локо" и поражения "Спартака" в Лигу Чемпионов на следующий сезон проходит команда Марко Николича, а спартаковцы - уходят в Лигу Европы.

И пока что все складывается в пользу "Локомотива", но на половину. "Спартак" в Грозном после первых 45 минут поединка проигрывает "Ахмату" со счетом 0:2. А вот "Локо" у себя на поле в Черкизово не может забить хотя бы один гол в ворота гостей из Екатеринбурга. Счет к перерыву матча пока что 0-0.

Надо сказать, что у "Локомотива" в начале поединка из-за травы вынужденно покинул поле Камано. А вот у "Урала" был удален с поля Рафал Августиняк за вторую желтую карточку.

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