"Спартак" пропустил два гола к перерыву матча за выход в Лигу чемпионов

"Спартак" пропустил два гола к 31-й минуте матча за выход в Лигу чемпионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" к 31 минуте пропустил два гола от грозненского "Ахмата". Команда может потерять путевку в Лигу чемпионов.

Первый гол "красно-белые" пропустили на 20 минуте. Отметился 28-летний нападающий Владимир Ильин. Второй гол на 31-й минуте забил он же. На этот раз с передачи полузащитника Артема Поляруса.

Сейчас у "Спартака" 56 очков, команда находится на втором месте. Третьим идет "Локомотив" с 53-мя очками. Если "красно-белые" проиграют, а "железнодорожники" возьмут три очка, то на второе место выйдет "Локомотив" по разнице мячей в личных встречах.

Примечательно, что "Спартак" не в первый раз может потерять путевку на еврокубок в последнем туре чемпионата. В сезоне 17/18 команда проиграла "Динамо" и потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов, в последствии не пройдя квалификацию. В сезоне 18/19 "Спартак" потерпел поражение от "Оренбурга" и потерял прямую путевку в Лигу Европы, после этого не пройдя квалификацию.