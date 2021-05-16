Папа Римский Франциск призвал к миру и диалогу между Израилем и Палестиной

Папа Римский призвал Палестину и Израиль к миру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск во время традиционного воскресного обращения к верующим призвал к миру и немедленному диалогу между Израилем и Палестиной.

Он также сообщил, что наблюдает за событиями в Святой земле с чувством глубочайшей озабоченности и опасается, что конфликт между Израилем и сектором Газа перерастёт в спираль смерти и разрушения

Папа Римский также назвал ужасной и неприемлемой гибель всех тех людей, особенно детей, которые были убиты в результате ракетных ударов обеих сторон.

- Именем Бога, который создал всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве… я призываю к спокойствию, а тех, кто несет ответственность, призываю заставить замолчать гул оружия, чтобы последовать путем мира, в том числе с помощью международного сообщества, - заявил при обращении к верующим Папа Римский и призвал Палестину и Израиль к немедленному диалогу, а верующих - молиться за нахождение Израилем и Палестиной "дороги диалога и прощения".

Напомним, сильнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая 2021. Вчера, по сообщениям израильской радиостанции, все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль в целях безопасности.