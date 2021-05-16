"Локомотив" выиграл, но остался без Лиги Чемпионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Локо" победой завершил сезон, выиграв со счетом 1:0 поединок в Черкизово против "Урала". Матч в Черкизово для "Локомотива" получился очень напряженным. У екатеринбургского "Урала" были удалены аж два футболиста. Однако хозяева поля очень долго не могли воплотить свое тотальное преимущество в забитый гол. Это удалось сделать только лишь в конце поединка.

На 89-й минуте матча гол в ворота "Урала" забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский. И именно этот результат был необходим "Локомотиву" в 30 туре. Но важен был исход и параллельно шедшего в Грозном матча "Ахмат" - "Спартак". В начале поединка "Спартак" пропустил два, но смог отыграть два мяча.

Голы Виктора Мозеса и Квинси Промеса помогли "Спартаку" добиться ничейного результата. Финальный свисток - матч в Грозном завершился вничью 2:2. А это значит - "Спартак" идет в Лигу Чемпионов.

Итог сезона - "Спартак" становится вторым и уходит в ЛЧ, а "Локомотив" третий, у него бронза и Кубок России. Осенью команда Марко Николича будет рубиться в Лиге Европы.