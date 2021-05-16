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В мире16 мая 2021 16:05

Турция призвала создать международный механизм для защиты Палестины

Министр иностранных дел республики отметил необходимость объединения международных сил для физической защиты мирных жителей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мевлют Чавушоглу выступил на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества

Мевлют Чавушоглу выступил на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция призвала международное сообщество создать механизм для защиты мирных жителей Палестины. С такой идеей выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества.

- Мы должны работать над созданием международного механизма для защиты мирных граждан Палестины в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в июне 2018 года. Эта инициатива должна также включать физическую защиту при помощи создания международных сил, которые будут иметь военную и финансовую поддержку заинтересованных стран, - отметил глава МИД Турции.