Турция призвала создать международный механизм для защиты Палестины

Мевлют Чавушоглу выступил на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция призвала международное сообщество создать механизм для защиты мирных жителей Палестины. С такой идеей выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества.

- Мы должны работать над созданием международного механизма для защиты мирных граждан Палестины в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в июне 2018 года. Эта инициатива должна также включать физическую защиту при помощи создания международных сил, которые будут иметь военную и финансовую поддержку заинтересованных стран, - отметил глава МИД Турции.