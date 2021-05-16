"Спартак" смог добиться участия в Лиге Чемпионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После нескольких лет "простоя" московский "Спартак" возвращается в главные еврокубки - Лигу Чемпионов. Поединок, который прошел в Грозном, завершился вничью 2:2. По ходу поединка "Ахмат" вел в счете 2:0. Но команда Доменико Тедеско проявила характер.

Голы в составе "Ахмата" в первом тайме забил дважды форвард Владимир Ильин на 20-й и 31-й минутах. А у "Спартака" точные удары на счету Квинси Промеса (54 минута) и Виктора Мозеса (82).

"Спартак" набрал по итогам сезона 57 очков и стал вторым в турнирной таблице Премьер-Лиги. "Локомотив" стал третьим. В Лигу Чемпионов уходит теперь спартаковский клуб, а в Лиге Европы сыграет команда Марко Николича.

Ну а в новом для всех еврокубке, Лиге Конференций, в следующем сезоне сыграют "Сочи" и казанский "Рубин".