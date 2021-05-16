Онищенко обвинил Малышеву в дезинформации о неэффективности масок

Академик РАН Геннадий Онищенко не согласился с заявлением телеведущей Елены Малышевой, заявившей о неэффективности средств индивидуальной защиты Фото: Евгения ГУСЕВА

Маски защищают от заражений во время пандемии коронавируса, заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, не согласившись с заявлением телеведущей Елены Малышевой о неэффективности средств индивидуальной защиты.

- Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. То, что это защищает, это очевидно. Елена Малышева дезинформирует людей, - заявил Геннадий Онищенко в беседе с Ura.ru.

При этом он отметил, что ни один метод не даст абсолютной защиты от заражения COVID-19. Онищенко напомнил о том, как строгий масочный режим в Китае помог сдержать распространение коронавируса ещё до создания вакцины. Онищенко призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса.

Напомним, Елена Малышева ранее ответила на удивление подписчиков тем, что телеведущая пришла на мероприятие без маски, заявив, что маски не защищают от распространения коронавируса.