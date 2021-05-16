Глава РАН: Качество подготовки выпускников российских вузов продолжает падать

Президент РАН назвал проблемой школ отсутствие идеологии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В школьном образовании в России остаются серьёзные проблемы, и одна из них заключается в отсутствии идеологии, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он также отметил, что идеология в школах должна строиться на базе ценностей, объединяющих общество.

Ещё одной проблемой школьного образования глава РАН считает низкий авторитет профессии учителя.

- Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое, - заявил Сергеев и отметил, что работой с педагогами должны заниматься университеты и РАН.

Говоря о снижении уровня подготовки выпускников университетов, Сергеев заявил, что похожий процесс произошёл в 1990-х и в 2000-х годах. Тогда это списали на очевидный беспорядок в стране.

- Но когда университетам высказывается такая претензия, <...> то университеты кивают на школы: "А из школы кто приходит?" Такие что, извините, надо таблицу умножения учить, - рассказал Александр Сергеев.