Песков прокомментировал просьбу экс-советницы Рейгана о гражданстве России

Экс-советница Рональда Рейгана попросила у Владимира Путина российское гражданство. Фото: Ronald Raegan Presidental library and museum

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение бывшей сотрудницы Госдепартамента США и экс-советника президента США Рональда Рейгана Сюзанны Масси к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ей гражданство России.

- На этот счёт предусмотрены определённые бюрократические процедуры, - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Сюзанна Масси попросила у российского лидера Владимира Путина гражданство России и отметила, что много лет посвятила сближению россиян и американцев. А теперь хочет остаться в России для продолжения своего дела.

- Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня, - заявила бывшая советница Рейгана.

Она также призналась, что в США её считают предателем.