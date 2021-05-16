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В мире16 мая 2021 18:28

Нетаньяху после совещания с силовиками Израиля заявил о продолжении борьбы с радикалами в Газе

Премьер-министр Израиля заявил, что ХАМАС и "Исламский Джихад" заплатят очень большую цену
Ася КУЗНЕЦОВА
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Нетаньяху провел совещание с силовиками

Нетаньяху провел совещание с силовиками

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл совещание с главой Минобороны, начальником генерального штаба, главами "ШАБАК", "Моссада" и Совета национальной безопасности. По его итогам Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против радикалов в секторе Газа, и это "займёт некоторое время".

- Мы только что завершили совещание по оценке ситуации с главами систем безопасности и приняли решения. "ХАМАС" и "Исламский Джихад" заплатили и заплатят очень большую цену, - заявил премьер после заседания.