Нетаньяху после совещания с силовиками Израиля заявил о продолжении борьбы с радикалами в Газе

Нетаньяху провел совещание с силовиками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл совещание с главой Минобороны, начальником генерального штаба, главами "ШАБАК", "Моссада" и Совета национальной безопасности. По его итогам Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против радикалов в секторе Газа, и это "займёт некоторое время".

- Мы только что завершили совещание по оценке ситуации с главами систем безопасности и приняли решения. "ХАМАС" и "Исламский Джихад" заплатили и заплатят очень большую цену, - заявил премьер после заседания.