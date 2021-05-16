В СПЧ объяснили, чем чреват возврат смертной казни в России

Александр Брод рассказал, чем опасен возврат смертной казни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возвращение смертной казни ухудшит нездоровье российского общества, поэтому решать проблемы надо не насилием и страхом, а снижением общей жестокости и агрессии вокруг, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

- Смертная казнь – это не панацея от всех бед. И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие, - объяснил Брод в разговоре с РИА Новости.

При этом, по мнению члена СПЧ, для предотвращения тяжких преступлений важна работа психологов в школах и вузах, охрана в учебных заведениях и регламентация оборота оружия. Брод также отметил, что агрессия и стремление молодых людей разрешить конфликт силой или убийством, указывает на нездоровье общества.

Напомним, 16 мая 2021 года исполняется 25 лет со дня подписания бывшим президентом России Борисом Ельциным указа "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы".

Ранее с идеей о возвращении смертной казни в Уголовный кодекс России выступил лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, говоря о трагедии в казанской школе.

Напомним, 11 мая 2021 19-летний Ильназ Галявиев ворвался с гладкоствольным ружьём Hatsan ESCORT в 175 школу, которую ранее окончил, произвёл в здании взрыв и убил семерых учеников и двоих учителей.