Шойгу: Старообрядцы помогают в обучении спецназа

Шойгу сообщил о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что старообрядцев, живущих в тайге и степях, привлекают к обучению военных подразделений Сил специальных операций Минобороны.

- Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной, полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые, - рассказал Сергей Шойгу телеканалу "Звезда".

Глава Минобороны также отметил, что жители регионов с настолько непростым климатом способны "и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить".